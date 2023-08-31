Частину переселенців в Україні позбавлять виплат: Верещук пояснила, чому

З 2,6 млн переселенців більше сотні тисяч отримують виплати незаконно

В Україні можуть скасувати виплати переселенцям, які помилково отримують фінансову допомогу від держави. Зачепити це може 180 тисяч людей.

Про це в ефірі телемарафону розповіла міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, щомісяця із бюджету цим людям виділяють 2 тисячі гривень на кожного.

Насамперед йдеться про тих українців, які виїхали з України та досі перебувають в інших країнах. Таких осіб 110 тисяч і в реєстрах вони помилково зареєстровані як внутрішні переселенці. Також є випадки, коли фінансова допомога нараховується померлим людям. Таких випадків 10 тисяч по всій Україні та їм також припинять виплати.

Крім того, у 60 тисяч людей знайшли помилки у реєстрі. Часто батько і мати подавали заявки на виплати тим самим дітям і зараз отримують подвійну виплату.

Загалом в Україні зареєстровано 2,6 млн переселенців. Але оскільки частина з них одержують підтримку від держави помилково, то після виправлення всіх неточностей їхня кількість зменшиться.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто з українців не зможе оформити субсидії. У ПФУ назвали причини, через які громадянам можуть відмовити у допомозі.