Є ціла низка причин: кому з українців відмовлять у субсидії

Названо десять головних причин відмови у наданні виплат

Українцям продовжують виплачувати субсидії під час повномасштабної війни, проте деякі громадяни можуть отримати відмову не надання їм цієї виплати. На це є ціла низка причин.

У Пенсійному фонді України детально пояснили, які фактори впливають на рішення про призначення чи відмову особам у субсидії. У цей список входить, наприклад, відсутність роботи або наявність нового автомобіля.

Головні причини відмови у субсидії

Якщо хоча б один із дорослих членів домогосподарства не навчається чи не працює;

Якщо офіційна зарплата хоча б одного з членів домогосподарства буде нижчою за мінімальну.

Якщо сім’я має заборгованість з оплати комунальних послуг більш ніж на три місяці;

Якщо квартира площею понад 130 кв. м або житловий будинок – понад 230 кв. м.

Варто додати, що зазначені обмеження не стосуються дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей та сімей з трьома або більше дітьми, які перебувають під опікою або піклуванням.

Якщо людина має транспортний засіб, якому трохи понад п'ять років.

Якщо сім’я має два або більше транспортних засобів віком не більше 15 років. Але водночас це поширюється на наявність причепа чи мопеда.

Якщо хтось із членів сім’ї має депозит на суму понад 100 тис. грн.

Якщо у складі сім’ї є людина, яка не сплачує аліменти понад три місяці.

Якщо сім’я не повернула субсидію, яка була з тих чи інших причин виплачена понад належне.

Якщо протягом року перед зверненням за субсидією хтось із членів домогосподарства зробив покупку, витративши понад 50 тисяч гривень. Однак у цьому випадку це не стосується витрат на лікування та тих, хто придбав валюту на суму від 50 тисяч гривень та вище протягом попереднього року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Мінсоцполітики українцям докладніше розповіли українцям, на які послуги надається житлова субсидія.