Есть целый ряд причин: кому из украинцев откажут в субсидии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Названы десять главных причин отказа в предоставлении выплат
Украинцам продолжают выплачивать субсидии во время полномасштабной войны, однако некоторые граждане могут получить отказ не предоставление им данной выплаты. На это есть целый ряд причин.
В Пенсионном фонде Украины детально объяснили, какие факторы влияют на решение о назначении или отказе человек в субсидии. В этот список входит, к примеру, отсутствие работы или же наличие нового автомобиля.
Главные причины для отказа в субсидии
- Если хотя бы один из взрослых членов домохозяйства не учится или не работает;
- Если официальная зарплата хотя бы одного из членов домохозяйства будет ниже минимальной.
- Если у семьи есть задолженность по оплате коммунальных услуг более чем на три месяца;
- Если квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом — более 230 кв. м.
Стоит добавить, что вышеуказанные ограничения не касаются детских домов семейного типа, многодетных семей и семей с тремя или более детьми, находящимися под опекой или попечительством.
- Если человек владеет транспортным средством, которому не более пяти лет.
- Если у семьи есть два или более транспортных средств возрастом не более 15 лет. Но в то же время это не распространяется на наличие прицепа или мопеда.
- Если у кого-то из членов семьи есть депозит на сумму более 100 тыс. грн.
- Если в составе семьи есть человек, который не платит алименты более трех месяцев.
- Если семья не вернула субсидию, которая была по тем или иным причинам выплачена сверх положенного.
- Если в течение года перед обращением за субсидией кто-то из членов домохозяйства сделал покупку, потратив более 50 тысяч гривен. Однако в данном случае это не касается расходов на лечение и тех, кто приобрел валюту на сумму от 50 тысяч гривен и выше в течение предыдущего года.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минсоцполитики украинцам подробнее рассказали украинцам, на какие услуги предоставляется жилищная субсидия.