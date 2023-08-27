Есть целый ряд причин: кому из украинцев откажут в субсидии

Названы десять главных причин отказа в предоставлении выплат

Украинцам продолжают выплачивать субсидии во время полномасштабной войны, однако некоторые граждане могут получить отказ не предоставление им данной выплаты. На это есть целый ряд причин.

В Пенсионном фонде Украины детально объяснили, какие факторы влияют на решение о назначении или отказе человек в субсидии. В этот список входит, к примеру, отсутствие работы или же наличие нового автомобиля.

Главные причины для отказа в субсидии

Если хотя бы один из взрослых членов домохозяйства не учится или не работает;

Если официальная зарплата хотя бы одного из членов домохозяйства будет ниже минимальной.

Если у семьи есть задолженность по оплате коммунальных услуг более чем на три месяца;

Если квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом — более 230 кв. м.

Стоит добавить, что вышеуказанные ограничения не касаются детских домов семейного типа, многодетных семей и семей с тремя или более детьми, находящимися под опекой или попечительством.

Если человек владеет транспортным средством, которому не более пяти лет.

Если у семьи есть два или более транспортных средств возрастом не более 15 лет. Но в то же время это не распространяется на наличие прицепа или мопеда.

Если у кого-то из членов семьи есть депозит на сумму более 100 тыс. грн.

Если в составе семьи есть человек, который не платит алименты более трех месяцев.

Если семья не вернула субсидию, которая была по тем или иным причинам выплачена сверх положенного.

Если в течение года перед обращением за субсидией кто-то из членов домохозяйства сделал покупку, потратив более 50 тысяч гривен. Однако в данном случае это не касается расходов на лечение и тех, кто приобрел валюту на сумму от 50 тысяч гривен и выше в течение предыдущего года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минсоцполитики украинцам подробнее рассказали украинцам, на какие услуги предоставляется жилищная субсидия.