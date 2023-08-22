Как быстро узнать онлайн, предназначена ли вам субсидия

Интернет поможет быстрее узнать результативность подачи заявления на субсидийные средства

С наступлением холодов жилищной субсидии потребуется большее количество украинцев. Чтобы узнать, назначена или не назначена вам субсидия, не нужно звонить в управление социальной защиты населения. Размер своей субсидии можно узнать онлайн – на сайте Минсоцполитики Украины.

Министерство социальной политики Украины открыло доступ к Единому государственному реестру получателей жилищных субсидий. По адресу subsidii.ioc.gov.ua украинцы могут ввести свой почтовый адрес и узнать, назначена ли им субсидия и каков ее размер за отопительный и неотапливаемый сезоны.

Форма, которую нужно заполнить на сайте

Единый государственный реестр получателей жилищных субсидий, созданный Правительством в 2018 году впервые в истории независимой Украины. Он позволяет эффективно контролировать каждую гривну, выделенную из государственного бюджета в помощь населению в оплате коммунальных услуг, повысить адресность помощи и улучшить эффективность программы жилищных субсидий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому и по каким причинам могут назначить "нулевую субсидию".