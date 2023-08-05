Субсидия в Украине: кому необходимо подать повторное заявление

Большинству получателей помощь на следующий период назначают автоматически

Семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% дохода, государство выплачивает жилищную субсидию: в неотапливаемый сезон размер помощи составляет от 350 до 400 гривен в месяц, а в отопительный сезон — 1400-1600 гривен. В некоторых случаях нужно подавать повторное заявление на ее получение, чтобы не лишиться помощи на оплату коммуналки.

"Телеграф" рассказывает, кому необходимо заново подавать заявление на предоставление субсидии.

Речь идет о таких случаях:

в домохозяйстве проживают ВПЛ;

члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и платят за коммуналку;

в домохозяйстве проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;

домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие самые распространенные причины лишения украинцев субсидии. В некоторых случаях могут потребовать вернуть уже полученные деньги.

Также мы писали, как легко и быстро проверить онлайн, назначена ли вам субсидия.