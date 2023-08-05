Субсидія в Україні: кому необхідно подати повторну заяву

Більшості одержувачів допомогу на наступний період призначають автоматично

Сім’ям, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують 15% доходу, держава виплачує житлову субсидію: у неопалюваний період розмір допомоги становить від 350 до 400 гривень на місяць, а в опалювальний сезон — 1400-1600 гривень. У деяких випадках потрібно подавати повторну заяву на її отримання, щоб не втратити допомогу на оплату комуналки.

"Телеграф" розповідає, кому необхідно наново подавати заяву на надання субсидії.

Йдеться про такі випадки:

у домогосподарстві проживають ВПО;

члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують за комуналку;

у домогосподарстві проживає менше осіб, ніж зареєстровано;

домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Раніше "Телеграф" розповідав, які найпоширеніші причини позбавлення українців субсидії. У деяких випадках можуть вимагати повернути вже отримані гроші.

Також ми писали, як легко та швидко перевірити онлайн, чи призначено вам субсидію.