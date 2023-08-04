Не лише позбавлять субсидії, а й зобов’яжуть повернути гроші: названо найпоширеніші причини

Фінансовий моніторинг може виявити невідповідність між фактичними даними та інформацією, яку одержувач представив до органів соціального захисту.

Сім’ям, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг перевищують 15% доходу, держава виплачує житлову субсидію. Оформити її стало набагато простіше, але є й інший бік — завдяки цифровізації, претендентів на допомогу ретельно перевіряють і можуть не лише позбавити субсидії, а й зобов’язати повернути незаконно отриману допомогу.

Про те, як оформити субсидію за спрощеною процедурою, розповіли у Пенсійному фонді, також там назвали основні причини відмови.

За даними ПФ близько 10% одержувачів субсидій, не мають підстав для отримання допомоги з огляду на їх доходи та витрати.

Найпоширеніші причини позбавлення субсидій:

Борги за комунальні послуги

ОСББ або управлінські компанії щомісяця передають до органів соціального захисту інформацію про неплатників комунальних послуг. Боржників можуть позбавити субсидії, але цього не станеться, якщо є документальне підтвердження затримки зарплати чи пенсії. У разі скасування субсидії, її можна відновити, виплативши борг, або уклавши договори на його реструктуризацію.

Приховування доходів

Фінансовий моніторинг може виявити невідповідність між фактичними даними та інформацією, яку одержувач субсидії подав до органів соціального захисту. Допомоги позбавляють тих, хто робить дорогі покупки, має на депозитному рахунку понад 50 тисяч гривень або житло площею понад 130 кв. м, або площу будинку понад 230 кв. м.

Зміна місця проживання

Призначення субсидії та її розмір прив’язаний до певної житлової площі. Її можна отримувати не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання, але органи соціального захисту необхідно повідомити про зміну місця проживання. ВПО можуть отримувати допомогу на оплату ЖКП без договору про оренду житла.

Смерть того, на кого оформлялася субсидія

Виплати скасовують у разі смерті особи, якій було призначено субсидію. Його родичі повинні надати до ПФУ довідку про смерть особи, яка отримувала допомогу. В іншому випадку отримані кошти доведеться повернути.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко перевірити онлайн, чи призначено вам субсидію.