Не только лишат субсидии, но и обяжут вернуть деньги: названы самые распространенные причины

Финансовый мониторинг может выявить несоответствие между фактическими данными, и информацией, которую получатель представил в органы социальной защиты

Семьям, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 15% дохода, государство выплачивает жилищную субсидию. Оформить ее слало гораздо проще, но есть и вторая сторона — благодаря цифровизации, претендентов на помощь тщательно проверяют и могут не только лишить субсидии, но и обязать вернуть незаконно полученную помощь.

О том, как оформить субсидию по упрощенной процедуре, рассказали в Пенсионном фонде, также там назвали основные причины отказа.

По данным ПФ около 10% получателей субсидий, не имеют оснований для получения помощи, учитывая их доходы и расходы.

Самые распространенные причины лишения субсидий:

Долги за коммунальные услуги

ОСМД или управленческие компании ежемесячно передают в органы социальной защиты информацию о неплательщиках коммунальных услуг. Должников могут лишить субсидии, но этого не произойдет, если есть документальное подтверждение задержки зарплаты или пенсии. В случае отменены субсидии, ее можно возобновить, выплатив долг, либо заключив договоры на его реструктуризацию.

Сокрытие доходов

Финансовый мониторинг может выявить несоответствие между фактическими данными, и информацией, которую получатель субсидии представил в органы социальной защиты. Помощи лишают тех, кто делает дорогие покупки, имеет на депозитном счету более 50 тысяч гривен, либо жилье площадью более 130 кв. м, или площадь дома свыше 230 кв. м.

Смена места жительства

Назначение субсидии и ее размер привязан к определенной жилплощади. Ее можно получать не по месту регистрации, а по месту фактического проживания, но органы социальной защиты необходимо уведомить о смене места проживания. ВПЛ могут получать помощь на оплату ЖКУ без договора об аренде жилья.

Смерть того, на кого оформлялась субсидия

Выплаты отменяют в случае смерти лица, которому была назначена субсидия. Его родственники должны предоставить в ПФУ справку о смерти получавшего помощь лица. В противном случае полученные средства придется вернуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро проверить онлайн, назначена ли вам субсидия.