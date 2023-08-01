Назначена ли субсидия: как быстро проверить онлайн, простая инструкция

В личном кабинете заявителя будет размещена вся детальная информация

Пенсионный фонд Украины реализовал возможность узнать о назначении субсидии или же отказе в ней не выходя из дома. Сделать это можно легко и быстро, всего за несколько минут.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Отмечается, что сообщение, в котором заявитель получает ответ, назначена ли ему субсидия (если ответ положительный, то какая сумма выплат) или по тем, или иным причинам ему было отказано, можно посмотреть в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Как проверить информацию о назначении субсидии (пошаговая инструкция)

сперва перейдите на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или "Дія". Подписи, или ID.GOV.UA. Войдите в личный кабинет.

далее нужно перейти к разделу "Мои сообщения" (он находится слева) ;

после этого нужно кликнуть на "Индивидуальные сообщения", где и появится информация о назначении или отказе в субсидии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве социальной политики рассказали, на какие услуги предоставляется субсидия в Украине в 2023 году.