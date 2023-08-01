Чи призначено субсидію: як швидко перевірити онлайн, проста інструкція

В особистому кабінеті заявника буде розміщено всю детальну інформацію

Пенсійний фонд України реалізував можливість дізнатися про призначення субсидії або відмову в ній не виходячи з дому. Зробити це можна легко і швидко, лише за кілька хвилин.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Зазначається, що повідомлення, в якому заявник отримує відповідь, чи призначено йому субсидію (якщо відповідь позитивна, то яка сума виплат) або з тих чи інших причин йому було відмовлено, можна подивитися в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як перевірити інформацію про призначення субсидії (покрокова інструкція)

спершу перейдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України;

авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підписи або ID.GOV.UA. Увійдіть до особистого кабінету.

далі потрібно перейти до розділу "Мої повідомлення" (він знаходиться ліворуч);

після цього потрібно натиснути на "Індивідуальні повідомлення", де і з’явиться інформація про призначення або відмову в субсидії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві соціальної політики розповіли, на які послуги надається субсидія в Україні у 2023 році.