При призначенні субсидії сім’ям із новонародженим є нюанс: у ПФУ пояснили правила

У зв’язку з підвищенням тарифів, кількість тих, хто потребує субсидії, може зрости

Українцям, які змушені витрачати на оплату житлово-комунальних послуг понад 15% свого доходу, держава сплачує житлову субсидію. При призначенні виплат на оплату ЖКП сім’ям, які отримують допомогу при народженні дитини, до сукупного доходу зараховується лише частина цієї допомоги.

Роз’яснення щодо цього дали у Пенсійному фонді України.

Там пояснили, що до середньомісячного сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії не включається частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово (10 320 гривень).

Проте решта допомоги, яка щомісяця виплачується протягом наступних 36 місяців (860 гривень), до середньомісячного сукупного доходу сім’ї при розрахунку житлової субсидії враховується.

Це прописано у п. 4 та п.5 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого ухвалою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020.

Раніше "Телеграф" розповідав, які правила діють під час призначення субсидії сім’ям, у яких є прийомні діти.

Також ми публікували повний список документів, які необхідні для призначення субсидії в Україні.