При назначении субсидии семьям с новорожденным есть нюанс: в ПФУ объяснили правила

В связи с повышением тарифов, количество тех, кто нуждается в субсидии, может вырасти

Украинцам, которые вынужденны тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг более 15% своего дохода, государство выплачивает жилищную субсидию. При назначении выплат на оплату ЖКУ семьям, которые получают помощь при рождении ребенка, в совокупный доход засчитывается только часть этой помощи.

Разъяснения по этому поводу дали в Пенсионном фонде Украины.

Там пояснили, что в среднемесячный совокупный доход семьи при назначении субсидии не включается часть пособия при рождении ребенка, выплата которой производится единовременно (10 320 гривен).

Однако остальная помощь, которая ежемесячно выплачивается в течение следующих 36 месяцев (860 гривен), в среднемесячный совокупный доход семьи при расчете жилищной субсидии учитывается.

Это прописано в п. 4 и п.5 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие правила действуют при назначении субсидии семьям, в которых есть приемные дети.

Также мы публиковали полный список документов, которые нужны для назначения субсидии в Украине.