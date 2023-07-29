Субсидию дадут только в этом случае: в ПФУ напомнили правила для одной категории граждан

В зависимости от дохода, эти люди имеют право либо на льготу на оплату коммуналки, либо на субсидию

Государство выплачивает жилищную субсидию тем украинцам, которым трудно самим справляться с оплатой коммунальных услуг. Право на помощь имеют и семьи, в которых проживают приемные дети, однако существует привязка к среднемесячному доходу на одного члена семьи.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины.

Там пояснили, что если среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека не превышает 3 760 гривен, им положена льгота на оплату коммуналки в размере 50%, а если доход превышает этот показатель, начисляется субсидия.

"Когда среднемесячный доход семьи в расчете на одного человека превышает 3760 грн – семья имеет право обратиться за назначением жилищной субсидии", — отметили в ПФУ.

Специалисты уточнили, что при назначении жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом в состав домохозяйства приемной семьи включаются дети, которые не зарегистрированы в жилом помещении этой семьи, но фактически там проживают. В этом случае на них рассчитываются социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания. При этом доходы таких детей (при наличии) в совокупный доход домохозяйства для назначения субсидии не учитываются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оформить субсидию по упрощенной процедуре.