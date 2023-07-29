Субсидію дадуть лише у цьому випадку: у ПФУ нагадали правила для однієї категорії громадян

Залежно від доходу ці люди мають право або на пільгу на оплату комуналки, або на субсидію

Держава виплачує житлову субсидію тим українцям, яким важко самим впоратися з оплатою комунальних послуг. Право на допомогу мають і сім’ї, в яких проживають прийомні діти, однак існує прив'язка до середньомісячного доходу на одного члена сім’ї.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Там пояснили, що якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує 3 760 гривень, їм дається пільга на оплату комуналки у розмірі 50%, а якщо дохід перевищує цей показник — нараховується субсидія.

"Коли середньомісячний дохід сім’ї з розрахунку на одну особу перевищує 3760 грн – сім’я має право звернутися за призначенням житлової субсидії", — зазначили у ПФУ.

Фахівці уточнили, що при призначенні житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, до складу домогосподарства прийомної сім’ї включаються діти, які не зареєстровані у житловому приміщенні цієї сім’ї, але фактично там проживають. У цьому випадку на них розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування. При цьому доходи таких дітей (за наявності) до сукупного доходу домогосподарства для призначення субсидії не враховуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оформити субсидію за спрощеною процедурою.