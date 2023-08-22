Як швидко дізнатися онлайн, чи призначена вам субсидія

Інтернет допоможе швидше довідатися про результативність подачі заяви на субсидійні кошти

Із настанням холодів житлової субсидії потребуватиме більша кількість українців. Щоб дізнатися, призначено чи не призначено вам субсидію, не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення. Розмір своєї субсидії можна дізнатися онлайн – на сайті Мінсоцполітики України.

Міністерство соціальної політики України відкрило доступ до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій. За адресою subsidii.ioc.gov.ua українці мають змогу ввести свою поштову адресу і дізнатися, чи призначено їм субсидію та який її розмір за опалювальний й неопалювальний сезони.

Форма, яку треба заповнити на сайті

Єдиний державний реєстр отримувачів житлових субсидій створений Урядом у 2018 році вперше в історії незалежної України. Він дає змогу ефективно контролювати кожну гривню, виділену з державного бюджету на допомогу населенню у сплаті комунальних послуг, підвищити адресність допомоги й покращити ефективність програми житлових субсидій.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому і з яких причин можуть призначити "нульову субсидію".