Про право на субсидію повідомлятимуть через "Дію": коли запрацює нововведення

В Україні намагаються максимально спростити оформлення виплат

До початку нового опалювального сезону, коли більша кількість українців потребуватиме житлової субсидії, хочуть не лише спростити її оформлення, а й запустити повідомлення на право отримання допомоги на оплату комуналки у "Дії" та на порталі Пенсійного фонду.

Про це розповіла Міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

"З початком опалювального сезону на порталі "Дія" та в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду буде вже згенеровано додаткову інформацію. Коли людина зайде до "Дії" або пенсійного кабінету, вона одразу побачить потенційну приписку: "Ви можете претендувати на субсидію" — пояснила вона.

Після цього можна буде подати заявку на отримання субсидії в один клік, вся необхідна інформація підтягуватиметься автоматично.

На субсидію, як і зараз, можуть розраховувати сім’ї, які змушені витрачати на оплату ЖКП понад 15% від свого сукупного доходу. У неопалюваному сезоні таку допомогу отримують близько 1,6 млн осіб, проте влада очікує, що кількість одержувачів у холодну пору року зросте.

Раніше "Телеграф" розповідав, з яких причин українцям можуть відмовити у призначенні субсидії.