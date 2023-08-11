Цим категоріям українців не оформлять виплати: причини для відмови у субсидії у 2023 році
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Існує щонайменше 10 причин
В Україні багатьом громадянам можуть призначити субсидію, однак також з багатьох причин її можуть позбавити.
Телеграф розповідає про те, які є причини для відмови під час оформлення виплат.
Так, згідно з даними ПФУ, який і займається виплатою субсидій, відмовити у виплатах можуть з 10 причин:
- за володіння транспортним засобом, якому менше п’яти років;
- якщо сім’я має два або більше транспортних засобів віком менше 15 років. Однак це не стосується наявності причепа чи мопеда;
- якщо протягом року перед зверненням на субсидію хтось із прописаних членів сім’ї здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн. (не стосується витрат на лікування)
- якщо у когось із членів сім’ї є депозит на суму понад 100 тис. грн;
- якщо сім’я не повернула субсидію, яка була виплачена понад належне;
- коли у складі сім’ї є людина, яка не сплачує аліменти понад три місяці;
- якщо хоча б один із дорослих членів сім’ї офіційно не вчиться чи не працює, це може стати причиною відмови;
- також відмовлять у субсидії, якщо офіційна зарплата хоча б одного члена сім’ї буде нижчою за мінімальну;
- якщо людина чи сім’я не сплачували рахунки за комунальні послуги понад три місяці;
- якщо квартира площею понад 130 кв. м або житловий будинок – понад 230 кв. м, то в субсидії теж можуть відмовити (не стосується дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей з трьома чи більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців може позбутися субсидії у серпні.
Також ми повідомляли, що дізнатися про призначення чи відмову в субсидії можна не виходячи з дому.