Цим категоріям українців не оформлять виплати: причини для відмови у субсидії у 2023 році

Існує щонайменше 10 причин

В Україні багатьом громадянам можуть призначити субсидію, однак також з багатьох причин її можуть позбавити.

Телеграф розповідає про те, які є причини для відмови під час оформлення виплат.

Так, згідно з даними ПФУ, який і займається виплатою субсидій, відмовити у виплатах можуть з 10 причин:

за володіння транспортним засобом, якому менше п’яти років;

якщо сім’я має два або більше транспортних засобів віком менше 15 років. Однак це не стосується наявності причепа чи мопеда;

якщо протягом року перед зверненням на субсидію хтось із прописаних членів сім’ї здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн. (не стосується витрат на лікування)

якщо у когось із членів сім’ї є депозит на суму понад 100 тис. грн;

якщо сім’я не повернула субсидію, яка була виплачена понад належне;

коли у складі сім’ї є людина, яка не сплачує аліменти понад три місяці;

якщо хоча б один із дорослих членів сім’ї офіційно не вчиться чи не працює, це може стати причиною відмови;

також відмовлять у субсидії, якщо офіційна зарплата хоча б одного члена сім’ї буде нижчою за мінімальну;

якщо людина чи сім’я не сплачували рахунки за комунальні послуги понад три місяці;

якщо квартира площею понад 130 кв. м або житловий будинок – понад 230 кв. м, то в субсидії теж можуть відмовити (не стосується дитячих будинків сімейного типу, багатодітних сімей, а також сімей з трьома чи більше дітьми, які перебувають під опікою та піклуванням).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців може позбутися субсидії у серпні.

Також ми повідомляли, що дізнатися про призначення чи відмову в субсидії можна не виходячи з дому.