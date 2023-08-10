Субсидія на новий опалювальний сезон: яка зміна чекає на українців

Допомоги на оплату комуналки потребуватиме більше українців

Українці, які змушені витрачати на оплату комунальних послуг понад 15% свого доходу, мають право на отримання житлової субсидії. У зв’язку з підвищенням тарифів на електроенергію очікується, що допомоги потребуватиме більше сімей і її оформлення спростять.

Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю "Укрінформу".

За її словами, субсидії обов’язково будуть і надалі, більше того, кількість людей, які потребуватимуть допомоги у новому опалювальному сезоні, зросте через збільшення тарифів на світло. Мінсоцполітики готується до цього.

"Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", — розповіла вона.

Слід зазначити, що середній розмір субсидії в Україні у 2023 році у опалювальний період становить 1700-1800 гривень на місяць. У неопалюваний сезон – 350-500 гривень.

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