Субсидія в Україні: які великі покупки не впливають на призначення допомоги

Призначення виплат залежить від деяких умов

Українці, які змушені витрачати на оплату комунальних послуг понад 15% свого доходу, мають право на отримання житлової субсидії. Проте враховується ще низка факторів, які можуть стати причиною відмови у допомозі: у тому числі, якщо сім’я має два або більше транспортних засобів віком не більше 15 років (за винятком причепа та мопеда).

У Пенсійному фонді відповіли на запитання українця, чи вплине на призначення субсидії купівля мотоцикла за 21 тисячу гривень.

Як пояснили фахівці, така покупка не вплине на призначення допомоги на оплату комуналки.

"Мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія (у 2023 році це 26 800 грн), не належать до переліку транспортних засобів, наявність яких може спричинити відмову у призначенні субсидії (пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848)", — йдеться у відповіді ПФУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, з яких причин українців можуть позбавити житлову субсидію.