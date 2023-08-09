Субсидия в Украине: какие крупные покупки не влияют на назначение помощи

Назначение выплат зависит от некоторых условий

Украинцы, которые вынуждены тратить на оплату коммунальных услуг больше 15% своего дохода, имеют право на получение жилищной субсидии. Однако учитывается еще ряд факторов, которые могут стать причиной отказа в помощи: в том числе, если у семьи есть два или больше транспортных средства возрастом не более 15 лет (за исключением прицепа и мопеда).

В Пенсионном фонде ответили на вопрос украинца, отразится ли на назначении субсидии покупка мотоцикла за 21 тысячу гривен.

Как пояснили специалисты, такая покупка не повлияет на назначение помощи на оплату коммуналки.

"Мотоциклы, стоимость которых на дату обретения права собственности не превышает четырех размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, из которого назначается субсидия (в 2023 году это 26 800 грн), не относятся к перечню транспортных средств, наличие которых может повлечь отказ в назначении субсидии (пункт 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 г. № 848)", — сказано в ответе ПФУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам украинцев могут лишить жилищной субсидии.