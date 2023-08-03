Укр

Украинцам могут отказать в субсидии: названы девять причин

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Кто может остаться без субсидии Новость обновлена 03 августа 2023, 09:41
Кто может остаться без субсидии. Фото Коллаж "Телеграфа"

На выплаты не может претендовать семья, у которой есть долги за коммунальные услуги

В Украине право на получение субсидии имеют некоторые категории граждан, однако нужно учитывать, что есть также ряд нюансов, из-за которых человек может лишиться своих выплат.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Так, всего есть девять причин, по которым гражданам могут отказать в предоставлении выплат на коммуналку. При этом, в каждом правиле есть свои исключения, в частности для многодетных или приемных семей.

В каких случаях могут отказать в субсидии

  1. Общая площадь жилья составляет 130 кв.м. (квартира) и 230 кв.м. (частный дом);
  2. Член семьи имеет больше одного жилья в собственности;
  3. При наличии долгов по жилищной-коммунальным услугам;
  4. Если у членов семьи или домохозяйства есть долги по алиментам;
  5. Члены домохозяйства не вернули излишне уплаченную субсидию;
  6. В семье есть совершеннолетние, которые не учатся или не являются получателями соцпомощи;
  7. Если у кого-то из членов семьи есть депозит на сумму более 100 тыс. грн;
  8. Если в течение полугода до обращения за субсидией кто-то из членов семьи совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн.;
  9. Если у семьи два или более транспортные средства возрастом не более 15 лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правительство озвучила полный перечень документов, который необходим украинцам для оформления жилищной коммуналки.

Теги:
#Украина #Деньги #Выплаты #Отказ #Субсидия