Украинцам могут отказать в субсидии: названы девять причин
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На выплаты не может претендовать семья, у которой есть долги за коммунальные услуги
В Украине право на получение субсидии имеют некоторые категории граждан, однако нужно учитывать, что есть также ряд нюансов, из-за которых человек может лишиться своих выплат.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
Так, всего есть девять причин, по которым гражданам могут отказать в предоставлении выплат на коммуналку. При этом, в каждом правиле есть свои исключения, в частности для многодетных или приемных семей.
В каких случаях могут отказать в субсидии
- Общая площадь жилья составляет 130 кв.м. (квартира) и 230 кв.м. (частный дом);
- Член семьи имеет больше одного жилья в собственности;
- При наличии долгов по жилищной-коммунальным услугам;
- Если у членов семьи или домохозяйства есть долги по алиментам;
- Члены домохозяйства не вернули излишне уплаченную субсидию;
- В семье есть совершеннолетние, которые не учатся или не являются получателями соцпомощи;
- Если у кого-то из членов семьи есть депозит на сумму более 100 тыс. грн;
- Если в течение полугода до обращения за субсидией кто-то из членов семьи совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн.;
- Если у семьи два или более транспортные средства возрастом не более 15 лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что правительство озвучила полный перечень документов, который необходим украинцам для оформления жилищной коммуналки.