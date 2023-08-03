Українцям можуть відмовити у субсидії: названо дев’ять причин

На виплати не може претендувати сім’я, яка має борги за комунальні послуги

В Україні право на отримання субсидії мають деякі категорії громадян, однак треба враховувати, що є також низка нюансів, через які людина може втратити свої виплати.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Так, всього є дев’ять причин, через які громадяни можуть відмовити у наданні виплат на комуналку. При цьому у кожному правилі є свої винятки, зокрема для багатодітних або прийомних сімей.

У яких випадках можуть відмовити у субсидії

Загальна площа житла складає 130 кв. (квартира) та 230 кв.м (приватний будинок); Член сім’ї має більше одного житла у власності; За наявності боргів з житлово-комунальних послуг; Якщо члени сім’ї або домогосподарства мають борги по аліментах; Члени домогосподарства не повернули надміру сплачену субсидію; У сім’ї є повнолітні, які не навчаються чи не є одержувачами соцдопомоги; Якщо хтось із членів сім’ї має депозит на суму понад 100 тис. грн; Якщо протягом пів року до звернення за субсидією хтось із членів сім’ї здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн.; Якщо сім’я має два або більше транспортних засобів віком не більше 15 років. Однак це не стосується наявності причепа чи мопеда.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що уряд озвучив повний перелік документів, який необхідний українцям для оформлення житлової комуналки.