Жилищная субсидия: каким должен быть доход семьи, чтобы получить выплату

Чем меньше доход имеет семья, тем большую сумму покрывает государство

В 2023 году субсидию в Украине назначают в том случае, если доход семьи не позволяет ей оплачивать коммунальные услуги. Таким образом, если плата за коммуналку превышает 15% дохода всех членов семьи, граждане могут претендовать на получение выплат.

Об этом сообщили в Министерства социальной политики

Так, право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства. Обязательный процент платежа рассчитывают индивидуально для каждой семьи. При этом, чем меньше доход имеет семья, тем большую сумму покрывает государство.

Следует отметить, что средний размер субсидии в Украине в 2023 году составляет 1700-1800 гривен в месяц. В то же время гражданам, которые отвечают определенным требованиям, могут получить доплату на период неотапливаемого сезона в размере 350-500 гривен.

К слову, субсидия не будет начислена тем гражданам, которые имеют долги за оплату коммунальных услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Минсоцполитики Украины детально объяснили гражданам, на какие услуги украинцам предоставляют субсидию в 2023 году.