Житлова субсидія: яким має бути дохід сім’ї, щоб отримати виплату

Чим менший дохід має сім’я, тим більшу суму покриває держава

2023 року субсидію в Україні призначають у тому випадку, якщо дохід сім’ї не дозволяє їй оплачувати комунальні послуги. Таким чином, якщо плата за комуналку перевищує 15% прибутку всіх членів сім’ї, громадяни можуть претендувати на отримання виплат.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики

Так, декларація про отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства. Обов’язковий процент платежу розраховують індивідуально для кожної сім’ї. При цьому, що менше доходу має сім’я, то більшу суму покриває держава.

Слід зазначити, що середній розмір субсидії в Україні у 2023 році становить 1700-1800 гривень на місяць. Натомість громадянам, які відповідають певним вимогам, можуть отримати доплату на період неопалюваного сезону у розмірі 350-500 гривень.

До речі, субсидію не буде нараховано тим громадянам, які мають борги за оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Мінсоцполітики України детально пояснили громадянам, на які послуги українцям надають субсидію у 2023 році.