Правила изменились? Как украинцам получить субсидию в августе

Правила оформления субсидии в 2023 году

В Украине многим гражданам могут назначить субсидию. Для этого необходимо соответствовать установленным критериям и подать необходимые документы.

"Телеграф" рассказывает о том, как получить субсидию в августе.

Для того чтобы подать заявление на получение субсидии необходимо:

Сформировать заявление, заполнив его за образцом. Добавить справку о доходах. Предоставить документ, удостоверяющий ваше право проживать на указанной территории (документ о собственности или договоре аренды). При наличии, добавить другие документы, удостоверяющие ваши льготы.

Подать запрос можно, обратившись в Управление социальной защиты в вашем регионе.

Важно отметить, что пока ваша заявка находится на этапе обращения, денежная помощь не предоставляется.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто из украинцев может лишиться субсидии в августе.

Также мы сообщали, что узнать о назначении или отказе в субсидии можно не выходя из дому.