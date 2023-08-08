Правила изменились? Как украинцам получить субсидию в августе
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Правила оформления субсидии в 2023 году
В Украине многим гражданам могут назначить субсидию. Для этого необходимо соответствовать установленным критериям и подать необходимые документы.
"Телеграф" рассказывает о том, как получить субсидию в августе.
Для того чтобы подать заявление на получение субсидии необходимо:
- Сформировать заявление, заполнив его за образцом.
- Добавить справку о доходах.
- Предоставить документ, удостоверяющий ваше право проживать на указанной территории (документ о собственности или договоре аренды).
- При наличии, добавить другие документы, удостоверяющие ваши льготы.
Подать запрос можно, обратившись в Управление социальной защиты в вашем регионе.
Важно отметить, что пока ваша заявка находится на этапе обращения, денежная помощь не предоставляется.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто из украинцев может лишиться субсидии в августе.
Также мы сообщали, что узнать о назначении или отказе в субсидии можно не выходя из дому.