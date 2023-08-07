До 10% получателей: кто из украинцев может лишиться субсидии в августе

Решения могут принять после проведения проверки

В Украине многим гражданам могут назначить субсидию, однако также по многим причинам её могут и лишить. О том, кто потеряет субсидию в августе сообщает "Телеграф".

Так, по данным ПФУ, около 10% украинцев получают денежную помощь незаконно, а для государства такие несанкционированные выплаты ежемесячно обходятся в несколько миллиардов гривен.

Следовательно, после проведения проверки, денежную помощь заберут у следующих категорий населения:

должников (те, кто вовремя не платит за коммунальные услуги);

людей, сменившие место жительства (субсидия назначается только по конкретному адресу);

семей, где погиб получатель субсидии;

граждан, указавшие ложный размер дохода.

Стоит отметить, что украинцы, получавшие субсидию во время отопительного сезона, автоматически продолжат ее получать. Однако, если выплаты семьи были связаны с переездом в них ВПЛ, переселенцы должны подтвердить свое местонахождение в этой семье.

Напомним, ранее мы писали о том, в ПФУ уточнили важный параметр для назначения субсидии.

Также мы сообщали, что узнать о назначении или отказе в субсидии можно не выходя из дому.