До 10% отримувачів: хто з українців може втратити субсидію у серпні

Рішення можуть ухвалити після проведення перевірки

В Україні багатьом громадянам можуть призначити субсидію, проте також з багатьох причин її можуть і позбавити. Про те, хто втратить субсидію у серпні, повідомляє "Телеграф".

Так, за даними ПФУ, близько 10% українців отримують грошову допомогу незаконно, а для держави такі несанкціоновані виплати щомісяця коштують кілька мільярдів гривень.

Отже, після проведення перевірки грошову допомогу заберуть у наступних категорій населення:

боржників (ті, хто вчасно не платить за комунальні послуги);

людей, які змінили місце проживання (субсидія призначається лише за конкретною адресою);

сімей, де загинув отримувач субсидії;

громадян, які вказали неправдивий розмір доходу.

Варто зазначити, що українці, які отримували субсидію під час опалювального сезону, автоматично продовжать її отримувати. Однак, якщо виплати сім’ї були пов’язані з переїздом до них ВПО, переселенці повинні підтвердити своє місцезнаходження у цій сім’ї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ПФУ уточнили важливий параметр для призначення субсидії.

Також ми повідомляли, що дізнатися про призначення чи відмову в субсидії можна не виходячи з дому.