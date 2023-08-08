Правила змінились? Як українцям отримати субсидію у серпні

Правила оформлення субсидії у 2023 році

В Україні багатьом громадянам можуть призначити субсидію. Для цього необхідно відповідати встановленим критеріям та подати необхідні документи.

"Телеграф" розповідає про те, як отримати субсидію у серпні.

Для того, щоб подати заявку на отримання субсидії необхідно:

Сформувати заяву, заповнивши її за зразком. Додати довідку про доходи. Надати документ, що засвідчує ваше право проживати на вказаній території (документ про власність або договір оренди). За наявності додати інші документи, що засвідчують ваші пільги.

Подати запит можна, звернувшись до Управління соціального захисту у вашому регіоні.

Важливо, що поки ваша заявка перебуває на етапі звернення, грошова допомога не надається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з українців може позбутися субсидії у серпні.

Також ми повідомляли, що дізнатися про призначення чи відмову в субсидії можна не виходячи з дому.