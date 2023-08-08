Правила змінились? Як українцям отримати субсидію у серпні
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Правила оформлення субсидії у 2023 році
В Україні багатьом громадянам можуть призначити субсидію. Для цього необхідно відповідати встановленим критеріям та подати необхідні документи.
"Телеграф" розповідає про те, як отримати субсидію у серпні.
Для того, щоб подати заявку на отримання субсидії необхідно:
- Сформувати заяву, заповнивши її за зразком.
- Додати довідку про доходи.
- Надати документ, що засвідчує ваше право проживати на вказаній території (документ про власність або договір оренди).
- За наявності додати інші документи, що засвідчують ваші пільги.
Подати запит можна, звернувшись до Управління соціального захисту у вашому регіоні.
Важливо, що поки ваша заявка перебуває на етапі звернення, грошова допомога не надається.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з українців може позбутися субсидії у серпні.
Також ми повідомляли, що дізнатися про призначення чи відмову в субсидії можна не виходячи з дому.