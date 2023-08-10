Субсидия на новый отопительный сезон: какое изменение ждет украинцев

В помощи на оплату коммуналки будет нуждаться больше украинцев

Украинцы, которые вынуждены тратить на оплату коммунальных услуг больше 15% своего дохода, имеют право на получение жилищной субсидии. В связи с повышением тарифов на электроэнергию, ожидается, что в помощи будет нуждаться больше семей и ее оформление упростят.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформ".

По ее словам, субсидии обязательно будут и в дальнейшем, более того, количество людей, которые будут нуждаться в помощи в новом отопительном сезоне вырастет из-за увеличения тарифов на свет. Минсоцполитики готовится к этому.

"Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в "Дії" в один клик", — рассказала она.

Стоит отметить, что средний размер субсидии в Украине в 2023 году в отапливаемый период составляет 1700-1800 гривен в месяц. В неотапливаемый сезон — 350-500 гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие крупные покупки не влияют на назначение субсидии в Украине.

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