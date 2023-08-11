Этим категориям украинцев не оформят выплаты: причины для отказа в субсидии в 2023 году
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Существует по меньшей мере 10 причин
В Украине многим гражданам могут назначить субсидию, однако также по многим причинам её могут и лишить.
Телеграф рассказывает о том, какие существуют причины для отказа во время оформления выплат.
Так, согласно данным ПФУ, который и занимается выплатой субсидий, отказать в выплатах могут по 10 причинам:
- за владение транспортным средством, которому не более пяти лет;
- если у семьи есть два или более транспортные средства возрастом не более 15 лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда;
- если в течение года перед обращением на субсидию кто-то из прописанных членов семьи совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн.(не касается расходов на лечение);
- если у кого-то из членов семьи есть депозит на сумму более 100 тыс. грн;
- если семья не вернула субсидию, которая была выплачена сверх положенного;
- когда в составе семьи есть человек, который не платит алименты более трех месяцев;
- если хотя бы один из взрослых членов семьи официально не учится или не работает — это может стать причиной отказа;
- также откажут в субсидии, если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минимальной;
- если человек или семья не платили счета за коммунальные услуги более трех месяцев;
- если квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом — более 230 кв. м, то в субсидии тоже могут отказать (не касается детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, которые находятся под опекой и попечительством).
Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев может лишиться субсидии в августе
Также мы сообщали, что узнать о назначении или отказе в субсидии можно не выходя из дому.