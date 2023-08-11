Этим категориям украинцев не оформят выплаты: причины для отказа в субсидии в 2023 году

Существует по меньшей мере 10 причин

В Украине многим гражданам могут назначить субсидию, однако также по многим причинам её могут и лишить.

Телеграф рассказывает о том, какие существуют причины для отказа во время оформления выплат.

Так, согласно данным ПФУ, который и занимается выплатой субсидий, отказать в выплатах могут по 10 причинам:

за владение транспортным средством, которому не более пяти лет;

если у семьи есть два или более транспортные средства возрастом не более 15 лет. Однако это не касается наличия прицепа или мопеда;

если в течение года перед обращением на субсидию кто-то из прописанных членов семьи совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн.(не касается расходов на лечение);

если у кого-то из членов семьи есть депозит на сумму более 100 тыс. грн;

если семья не вернула субсидию, которая была выплачена сверх положенного;

когда в составе семьи есть человек, который не платит алименты более трех месяцев;

если хотя бы один из взрослых членов семьи официально не учится или не работает — это может стать причиной отказа;

также откажут в субсидии, если официальная зарплата хотя бы одного члена семьи будет ниже минимальной;

если человек или семья не платили счета за коммунальные услуги более трех месяцев;

если квартира площадью более 130 кв. м или жилой дом — более 230 кв. м, то в субсидии тоже могут отказать (не касается детских домов семейного типа, многодетных семей, а также семей с тремя или более детьми, которые находятся под опекой и попечительством).

Напомним, ранее мы писали о том, кто из украинцев может лишиться субсидии в августе

Также мы сообщали, что узнать о назначении или отказе в субсидии можно не выходя из дому.