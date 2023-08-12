О праве на субсидию будут уведомлять через "Дію": когда заработает нововведение

В Украине стараются максимально упростить оформление выплат

К началу нового отопительного сезона, когда большее количество украинцев будут нуждаться в жилищной субсидии, хотят не только упростить ее оформление, но и запустить уведомления на право получение помощи на оплату коммуналки в "Дії" и на портале Пенсионного фонда.

Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.

"С началом отопительного сезона на портале "Дія" и в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда будет уже сгенерирована дополнительная информация. Когда человек зайдет в "Дію" или пенсионный кабинет, он сразу увидит потенциальную приписку: "Вы можете претендовать на субсидию", — пояснила она.

После этого можно будет подать заявку на получение субсидии в один клик, вся необходимая информация будет подтягиваться автоматически.

На субсидию, как и сейчас, могут рассчитывать семьи, которые вынуждены тратить на оплату ЖКУ больше 15% своего совокупного дохода. В неотапливаемом сезоне такую помощь получают около 1,6 млн человек, однако власти ожидают, что количество получателей в холодное время года вырастет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам украинцам могут отказать в назначении субсидии.