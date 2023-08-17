Субсидія у новому сезоні: які зміни чекають на українців

Очікується, що у майбутньому опалювальному сезоні сума виплат буде більшою

Влада очікує, що з настанням холодів, житлової субсидії потребуватиме більша кількість українців, що насамперед пов’язано з підвищенням тарифів на електроенергію. Для простоти її оформлення запровадять кілька новацій.

"Телеграф" інформує, які зміни у сфері субсидій чекають на українців у новому опалювальному сезоні.

Як розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович, виплати субсидій в Україні скасовувати не будуть, більше того, їх оформлення зроблять доступнішим, розробляється механізм спрощеного подання заяви на виплати. За її словами, з грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", вся необхідна інформація підтягуватиметься автоматично.

Крім того, про право на отримання субсидії з початком опалювального сезону повідомлятимуть у додатку "Дія" та в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду. Якщо людині, враховуючи її доходи та витрати на оплату комунальних послуг, належить допомога, у "Дії" та на порталі ПФУ з’явиться відповідне повідомлення.

Варто зазначити, що минулого опалювального сезону в середньому розмір житлової субсидії становив до 1600 гривень на місяць. Проте цього року розмір виплат зросте через підвищення тарифів на світло. Перерахунок суми буде зроблено автоматично.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому і з яких причин можуть призначити "нульову субсидію".