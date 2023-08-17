Субсидия в новом сезоне: какие изменения ждут украинцев

Ожидается, что в будущем отопительном сезоне сумма выплат будет больше

Власти ожидают, что с наступлением холодов, в жилищной субсидии будет нуждаться большее количество украинцев, что прежде всего, связано с повышением тарифов на электроэнергию. Для простоты ее оформления введут несколько новшеств.

"Телеграф" информирует, какие изменения в сфере субсидий ждут украинцев в новом отопительном сезоне.

Как рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович, выплаты субсидий в Украине отменять не будут, более того, ее оформление сделают более доступным, разрабатывается механизм упрощенной подачи заявления на выплаты. По ее словам, с декабря такую помощь можно будет оформить в "Дії" в один клик", вся необходимая информация будет подтягиваться автоматически.

Кроме того, о праве на получение субсидии с началом отопительного сезона будут уведомлять в приложении "Дія" и в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда. Если человеку, учитывая его доходы и расходы на оплату коммунальных услуг, положена помощь, в "Дії" и на портале ПФУ появится соответствующее сообщение.

Стоит отметить, что в прошлом отопительном сезоне в среднем размер жилищной субсидии составлял до 1600 гривен в месяц. Однако в этом году размер выплат увеличится из-за повышения тарифов на свет. Перерасчет суммы будет сделан автоматически.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому и по каким причинам могут назначить "нулевую субсидию".