"Нулевая" субсидия на коммуналку: что это и кто из украинцев может ее получить

В определенном случае субсидия составляет 0,00 грн

Некоторым украинцам, имеющим право на получение помощи на оплату коммуналки, назначается "нулевая субсидия". Однако в данном случае не стоит волноваться.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Так, жилищная субсидия назначается при наличии разницы между размером уплаченных сумм за жилищно-коммунальные услуги и размером обязательного платежа. Для каждой семьи сумма обязательного платежа определяется индивидуально. Она зависит от размера совокупного дохода членов домохозяйства.

"Если по результатам произведенного расчета размер (разница) имеет нулевое или отрицательное значение, субсидия составляет 0,00 грн", — говорится в сообщении.

В ПФУ объяснили, что это означает, что размеры уплаченных сумм за коммуналку не превышают размер обязательного платежа.

"Нулевая субсидия" зачастую может быть назначена в летние месяцы или до октября, пока в Украине не стартовал отопительный сезон.

Для справки: жилищная субсидия — это адресная помощь, которую предоставляют членам домохозяйства на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также на управление многоквартирным домом или приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Пенсионном фонде рассказали украинцам, какие крупные покупки не будут влиять на назначение субсидии.