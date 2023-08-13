Некоторые украинцы могут не рассчитывать на субсидии или получить минимальную сумму: в чем причина

Выплаты на ребенка влияют на субсидии, но не все

Украинцы имеют право получать субсидию от государства на оплату коммунальных услуг, а оповещение о ее назначении будет приходить через "Дію". Однако многих волнует вопрос, будут ли влиять на назначение субсидий выплаты при рождении ребенка.

В Пенсионном фонде Украины дали ответ на этот вопрос. Украинцам напомнили, что назначение и размер субсидий зависят от дохода семьи.

Размер единовременной помощи при рождении ребенка составляет 10 320 гривен, и эта сумма не включается в совокупный доход семьи. Это означает, что выплаты на ребенка не влияют на назначении субсидии по оплате коммунальных услуг.

Но есть и другая финансовая помощь на ребенка в размере 860 гривен, которая выплачивается на протяжении трех лет с момента рождения. Она как раз таки учитывается в совокупный доход семьи при расчете субсидии, согласно п. 4 и п.5 Порядка исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи (домохозяйства) для всех видов государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 №632.

Напомним, что в Украине при назначении жилищной субсидии учитывают совокупный доход семьи. Если он выше установленного предела, человек не будет иметь право на помощь. В совокупный доход учитывают также зарплату, пенсионные выплаты, стипендии (кроме социальных), страховые выплаты, переводы из-за границы, дивиденды от ценных бумаг, прибыль от аренды земли или продажи имущества, социальные выплаты и другие денежные зачисления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие изменения в выплатах субсидий ждут украинцев в новом отопительном сезоне. Ожидается, что в помощи будет нуждаться больше семей и ее оформление упростят.