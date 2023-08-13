Деякі українці можуть не розраховувати на субсидії чи отримати мінімальну суму: у чому причина

Виплати на дитину впливають на субсидії, але не всі

Українці мають право отримувати субсидію від держави на оплату комунальних послуг, а сповіщення про її призначення надходитиме через "Дію". Однак багатьох турбує питання, чи впливатимуть на призначення субсидій виплати при народженні дитини.

У Пенсійному фонді України дали відповідь на це запитання. Українцям нагадали, що призначення та розмір субсидій залежать від доходу сім’ї.

Розмір одноразової допомоги при народженні дитини становить 10 320 гривень, і ця сума не включається до сукупного доходу сім’ї. Це означає, що виплати на дитину не впливають на призначення субсидії щодо оплати комунальних послуг.

Але є й інша фінансова допомога на дитину у розмірі 860 гривень, яка сплачується протягом трьох років з моменту народження. Вона якраз таки враховується до сукупного доходу сім’ї при розрахунку субсидії, згідно з п. 4 та п.5 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №632.

Нагадаємо, що в Україні під час призначення житлової субсидії враховують сукупний дохід сім’ї. Якщо він вищий за встановлену межу, людина не матиме права на допомогу. У сукупний дохід враховують також зарплату, пенсійні виплати, стипендії (крім соціальних), страхові виплати, перекази з-за кордону, дивіденди від цінних паперів, прибуток від оренди землі чи продажу майна, соціальні виплати та інші зарахування.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які зміни у виплатах субсидій чекають на українців у новому опалювальному сезоні. Очікується, що допомоги потребуватиме більше сімей і її оформлення спростять.