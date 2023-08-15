Есть ряд нюансов: кто в Украине может получать субсидию

Для некоторых гражданам этим летом упростили критерии получения субсидии

В Украине некоторые категории граждан могут претендовать на получение субсидии на коммуналку. Для этого определен ряд условий, которому семья должна соответствовать.

В пресс-службе Министерства социальной политики Украины детально разобрали этот вопрос и сообщили, как и кому начисляется субсидия на оплату коммунальных услуг.

"Получить жилищную субсидию могут семьи, где плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Этот платеж исчисляется индивидуально, по единой формуле, и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека", — говорится в сообщении.

Так, если сумма всех платежей является выше обязательного платежа, в таком случае человек может претендовать на получение жилищной субсидии.

"В то же время кроме материального еще будет дополнительно проанализировано ваше имущественное положение (наличие нескольких квартир, дорогостоящих автомобилей, депозитов и т.п.)", — объяснили в Минсоцполитики.

Отмечается, что этим летом правительство упростило критерии получения субсидии для таких категорий:

многодетные семьи

приемные семьи

семьи, в которых есть лица с инвалидностью.

"При этом установлен социально справедливый подход к неучитыванию к совокупному доходу домохозяйств доходы членов семей, находящихся за границей более 60 дней. Также для украинцев, жилье которых находится в зоне активных боевых действий или под оккупацией, механизм централизованного начисления и выплаты жилищных субсидий и льгот на оплату коммуналки продлен на год", — добавили в ведомстве.

Как рассчитать размер обязательного платежа и субсидии

Расчет проведен на примере семьи из четырех человек (жена, муж и двое детей):

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким категориям украинцев необходимо предоставить дополнительные документы при оформлении субсидии.