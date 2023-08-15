Є низка нюансів: хто в Україні може отримувати субсидію

Для деяких громадян цього літа спростили критерії отримання субсидії

В Україні деякі категорії громадян можуть претендувати на отримання субсидії на комуналку. Для цього визначено низку умов, яким сім’я має відповідати.

У пресслужбі Міністерства соціальної політики України детально розібрали це питання та повідомили, як і кому нараховується субсидія на оплату комунальних послуг.

"Отримати житлову субсидію можуть сім’ї, де плата за житлово-комунальні послуги більша за певний для них обов’язковий платіж. Цей платіж обчислюється індивідуально, за єдиною формулою, і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну людину", — йдеться у повідомленні.

Так, якщо сума всіх платежів є вищою за обов’язковий платіж, у такому разі людина може претендувати на отримання житлової субсидії.

"Водночас крім матеріального ще буде додатково проаналізовано ваше майнове становище (наявність кількох квартир, дорогих автомобілів, депозитів тощо)", — пояснили в Мінсоцполітики.

Зазначається, що цього літа уряд спростив критерії отримання субсидії для таких категорій:

багатодітні сім’ї

прийомні сім’ї

сім’ї, у яких є особи з інвалідністю.

"При цьому встановлено соціально справедливий підхід до неврахування до сукупного доходу домогосподарств доходів членів сімей, які перебувають за кордоном понад 60 днів. Також для українців, житло яких перебуває в зоні активних бойових дій або під окупацією, механізм централізованого нарахування та виплати житлових субсидій та пільг на оплату комуналки продовжено на рік", — додали у відомстві.

Як розрахувати розмір обов’язкового платежу та субсидії

Розрахунок проведено на прикладі сім’ї з чотирьох осіб (дружина, чоловік та двоє дітей):

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким категоріям українців необхідно надати додаткові документи під час оформлення субсидії.