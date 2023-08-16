"Нульова" субсидія на комуналку: що це та хто з українців може її отримати

У певному випадку субсидія складає 0,00 грн

Деяким українцям, які мають право на отримання допомоги на оплату комуналки, призначається "нульова субсидія". Однак у цьому випадку не варто хвилюватись.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Так, житлова субсидія призначається за наявності різниці між розміром сплачених сум за житлово-комунальні послуги та розміром обов’язкового платежу. Для кожної сім’ї сума обов’язкового платежу визначається індивідуально. Вона залежить від обсягу сукупного доходу членів домогосподарства.

"Якщо за результатами здійсненого розрахунку розмір (різниця) має нульове чи негативне значення, субсидія становить 0,00 грн", — йдеться у повідомленні.

У ПФУ пояснили, що це означає, що розміри сплачених сум за комуналку не перевищують розміру обов’язкового платежу.

"Нульова субсидія" часто може бути призначена в літні місяці або до жовтня, поки в Україні не стартував опалювальний сезон.

Довідково: житлова субсидія — це адресна допомога, яку надають членам домогосподарства на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, а також на управління багатоквартирним будинком або придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Пенсійному фонді розповіли українцям, які великі покупки не впливатимуть на призначення субсидії.