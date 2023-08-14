Яку субсидію вам нарахують: офіційна формула для розрахунку в Україні
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Порахувати свою субсидію легко
В Україні багатьом громадянам можуть призначити субсидію. Наприклад, отримати житлову субсидію можуть сім’ї, в яких плата за житлово-комунальні послуги більша за певний для них обов’язковий платеж.
"Телеграф" розповідає про те, як розрахувати суму виплат для себе.
Так, у Мінсоцполітики розповіли про формулу, за якою в Україні розраховується розмір субсидій. Для цього у приклад було наведено сім’ю з чотирьох осіб (чоловік, дружина та двоє дітей).
Для розрахунку:
- розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами – 3500 грн.
- чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід – 15 000 грн.
- базовий коефіцієнт — 2
- базова норма плати за послуги – 15
- прожитковий мінімум з 1.01.2023р. — 2589 грн.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про причини для відмови у субсидії у 2023 році. Серед них, зокрема, володіння транспортним засобом, якому менше ніж п'ять років або якщо хоча б один із дорослих членів сім’ї офіційно не навчається або не працює.
Також ми повідомляли, що дізнатися про призначення чи відмову в субсидії можна не виходячи з дому.