Яку субсидію вам нарахують: офіційна формула для розрахунку в Україні

Порахувати свою субсидію легко

В Україні багатьом громадянам можуть призначити субсидію. Наприклад, отримати житлову субсидію можуть сім’ї, в яких плата за житлово-комунальні послуги більша за певний для них обов’язковий платеж.

"Телеграф" розповідає про те, як розрахувати суму виплат для себе.

Так, у Мінсоцполітики розповіли про формулу, за якою в Україні розраховується розмір субсидій. Для цього у приклад було наведено сім’ю з чотирьох осіб (чоловік, дружина та двоє дітей).

Для розрахунку:

розмір плати за житлово-комунальні послуги, виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами – 3500 грн.

чоловік та дружина працюють, їх місячний дохід – 15 000 грн.

базовий коефіцієнт — 2

базова норма плати за послуги – 15

прожитковий мінімум з 1.01.2023р. — 2589 грн.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про причини для відмови у субсидії у 2023 році. Серед них, зокрема, володіння транспортним засобом, якому менше ніж п'ять років або якщо хоча б один із дорослих членів сім’ї офіційно не навчається або не працює.

Також ми повідомляли, що дізнатися про призначення чи відмову в субсидії можна не виходячи з дому.