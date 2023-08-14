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Какую субсидию вам начислят: официальная формула для расчета в Украине

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 14 августа 2023, 08:35

Посчитать свою субсидию легко

В Украине многим гражданам могут назначить субсидию. Например, получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

"Телеграф" рассказывает о том, как рассчитать сумму выплат для себя.

Так, в Минсоцполитики рассказали о формуле, по которой в Украине рассчитывается размер субсидий. Для этого в пример была приведена семья из четырех человек (супруг, жена и двое детей).

Для расчета:

  • размер платы за жилищно-коммунальные услуги, исходя из социальных норм и социальных нормативов пользования услугами – 3500 грн
  • муж и жена работают, их месячный доход – 15 000 грн
  • базовый коэффициент – 2
  • базовая норма платы за услуги – 15
  • прожиточный минимум с 1.01.2023г. – 2589 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали о причинах для отказа в субсидии в 2023 году. Среди них, в частости, владение транспортным средством, которому менее пяти лет или если хотя бы один из взрослых членов семьи официально не учится или не работает.

Также мы сообщали, что узнать о назначении или отказе в субсидии можно не выходя из дому.

Теги:
#Украина #Формула #Выплаты #Субсидии