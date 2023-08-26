За какой период учитываются доходы при назначении жилищной субсидии

Отопительный и неотапливаемый сезоны — за какой период будут учитываться ваши доходы при назначении субсидии

Программа жилищных субсидий была начата в 1995 году решением Правительства Украины для помощи уязвимым категориям населения в оплате жилищно-коммунальных услуг. Даже во время войны программа продолжает действовать, помогая гражданам, которые находятся в тяжелом финансовом положении.

Уже более 25 лет программа жилищных субсидий остается главным механизмом социальной защиты населения в условиях повышения цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Она постоянно совершенствуется в ответ на вызовы ХХ века, сообщают в Минсоцполитики.

При назначении субсидии доходы учитываются:

за III-IV кварталы предыдущего календарного года — в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала неотапливаемого сезона (май);

за I-II кварталы текущего календарного года – в случае, когда жилищная субсидия назначается с начала отопительного сезона (октябрь);

за два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращение по назначению жилищной субсидии, — в случае, когда жилищная субсидия назначается не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона.

При назначении жилищной субсидии с начала отопительного сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август текущего года, а в случае назначения жилищной субсидии с начала неотапливаемого сезона доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за март текущего года. В случае назначения жилищной субсидии не с начала отопительного (неотапливаемого) сезона учитывается размер начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет субсидия в отопительный сезон и как ее оформлять.