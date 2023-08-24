Субсидия в отопительный сезон: каким будет размер и как оформить

Украинцы готовятся к холодам

В Украине субсидии получают домохозяйства, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% от среднемесячного дохода всех членов семьи. Уже сейчас украинцы задумываются о том, какой будет субсидия в отопительный сезон и как ее оформлять.

Как пишет NV.ua, ближайшей осенью размер помощи для украинцев может возрасти. Это связано с тем, что в стране подняли тарифы на электроэнергию.

Издание напоминает, что в прошлом отопительном сезоне в среднем на домохозяйство выделяли до 1600 гривен помощи в месяц. Каким будет размер субсидии в следующем отопительном сезоне — пока неизвестно, но очевидно, что меньше платить не станут.

Как оформить субсидию на отопительный сезон

Субсидию в Украине начисляют органы Пенсионного фонда (ПФУ). Для подачи заявления на компенсацию не нужно идти в соответствующие учреждения. Заполнить заявление можно онлайн на порталах Дія или ПФУ. Там же вас попросят прикрепить сканированные копии документов. Важно помнить, что заполнять документы нужно очень внимательно, так как из-за малейшей ошибки вы можете остаться без субсидии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что некоторых украинцев могут лишить субсидии из-за минимальных долгов по коммуналке.