Субсидия в отопительный сезон: каким будет размер и как оформить
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинцы готовятся к холодам
В Украине субсидии получают домохозяйства, если расходы на коммунальные услуги превышают 15% от среднемесячного дохода всех членов семьи. Уже сейчас украинцы задумываются о том, какой будет субсидия в отопительный сезон и как ее оформлять.
Как пишет NV.ua, ближайшей осенью размер помощи для украинцев может возрасти. Это связано с тем, что в стране подняли тарифы на электроэнергию.
Издание напоминает, что в прошлом отопительном сезоне в среднем на домохозяйство выделяли до 1600 гривен помощи в месяц. Каким будет размер субсидии в следующем отопительном сезоне — пока неизвестно, но очевидно, что меньше платить не станут.
Как оформить субсидию на отопительный сезон
Субсидию в Украине начисляют органы Пенсионного фонда (ПФУ). Для подачи заявления на компенсацию не нужно идти в соответствующие учреждения. Заполнить заявление можно онлайн на порталах Дія или ПФУ. Там же вас попросят прикрепить сканированные копии документов. Важно помнить, что заполнять документы нужно очень внимательно, так как из-за малейшей ошибки вы можете остаться без субсидии.
Ранее "Телеграф" писал о том, что некоторых украинцев могут лишить субсидии из-за минимальных долгов по коммуналке.