Субсидию не назначат, если...: в ПФУ назвали важную деталь по выплатам

Есть некоторые нюансы, которые стоит учесть при подаче заявления на получение выплаты

Государственные выплаты на коммунальные услуги могут получать лишь некоторые украинцы. Есть список причин, по которым гражданам могут отказать в назначении выплат или же вовсе забрать их.

Детально об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Так, лишиться субсидии могут украинцы в том случае, если в течение года кто-то из состава домохозяйства перед месяцем обращения по назначению выплаты совершил покупку, сумма которой превышает 50 тысяч гривен.

Вместе с тем, средства на оплату коммуналки не получат и те, кто единоразово оплатил на сумму 50 тысяч гривен любые работы или услуги. Однако это не касается медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья.

В случае, если был оформлен кредит на меньшую сумму, например 10 платежей на 10 000 гривен, субсидия будет назначена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут узнать о назначении субсидии или отказе в ней не выходя из дома. В Пенсионном фонде дали детальное объяснение, как сделать это в режиме онлайн за несколько минут.