Субсидию не назначат, если...: в ПФУ назвали важную деталь по выплатам
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Есть некоторые нюансы, которые стоит учесть при подаче заявления на получение выплаты
Государственные выплаты на коммунальные услуги могут получать лишь некоторые украинцы. Есть список причин, по которым гражданам могут отказать в назначении выплат или же вовсе забрать их.
Детально об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Так, лишиться субсидии могут украинцы в том случае, если в течение года кто-то из состава домохозяйства перед месяцем обращения по назначению выплаты совершил покупку, сумма которой превышает 50 тысяч гривен.
Вместе с тем, средства на оплату коммуналки не получат и те, кто единоразово оплатил на сумму 50 тысяч гривен любые работы или услуги. Однако это не касается медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья.
В случае, если был оформлен кредит на меньшую сумму, например 10 платежей на 10 000 гривен, субсидия будет назначена.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут узнать о назначении субсидии или отказе в ней не выходя из дома. В Пенсионном фонде дали детальное объяснение, как сделать это в режиме онлайн за несколько минут.