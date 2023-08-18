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Субсидии для ВПЛ: названы условия для получения и перечень документов

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
ВПЛ могут получать субсидии в Украине Новость обновлена 18 августа 2023, 08:07
ВПЛ могут получать субсидии в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оформить выплаты можно также в режиме онлайн

Внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, имеют право на получение жилищной субсидии от государства. Для оформления выплат необходимы определенные документы.

Детально об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Отмечается, что в данном случае гражданам будет необходимо добавить к заявлению о назначении субсидии документы, которые подтверждают проживание по фактическому адресу (справка о взятии на учет ВПЛ).

Куда обращаться?

  • Сервисный центр ПФУ;
  • Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • К уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

Как можно оформить субсидию онлайн

  • Через портал "Дія"
  • Веб-портал электронных услуг ПФУ,
  • Через мобильное приложение ПФУ (для Android и IOS).

Какие нужны документы для получения субсидии

  • Заявление о назначении субсидии
  • Декларация о доходах и расходах, в которой, в том числе, декларируется состав домохозяйства;
  • Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
  • Справка о ВПЛ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам оформить субсидию не выходя из дома в режиме онлайн. Опубликована детальная инструкция.

Теги:
#Украина #Документы #Субсидии #ВПЛ