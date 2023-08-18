Субсидии для ВПЛ: названы условия для получения и перечень документов

Оформить выплаты можно также в режиме онлайн

Внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, имеют право на получение жилищной субсидии от государства. Для оформления выплат необходимы определенные документы.

Детально об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Отмечается, что в данном случае гражданам будет необходимо добавить к заявлению о назначении субсидии документы, которые подтверждают проживание по фактическому адресу (справка о взятии на учет ВПЛ).

Куда обращаться?

Сервисный центр ПФУ;

Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

К уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.

Как можно оформить субсидию онлайн

Через портал "Дія"

Веб-портал электронных услуг ПФУ,

Через мобильное приложение ПФУ (для Android и IOS).

Какие нужны документы для получения субсидии

Заявление о назначении субсидии

Декларация о доходах и расходах, в которой, в том числе, декларируется состав домохозяйства;

Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)

Справка о ВПЛ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам оформить субсидию не выходя из дома в режиме онлайн. Опубликована детальная инструкция.