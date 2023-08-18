Субсидии для ВПЛ: названы условия для получения и перечень документов
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Оформить выплаты можно также в режиме онлайн
Внутренне перемещенные лица, которые не зарегистрированы, но фактически проживают в жилом помещении без заключения договора аренды, имеют право на получение жилищной субсидии от государства. Для оформления выплат необходимы определенные документы.
Детально об этом рассказали в Министерстве социальной политики Украины.
Отмечается, что в данном случае гражданам будет необходимо добавить к заявлению о назначении субсидии документы, которые подтверждают проживание по фактическому адресу (справка о взятии на учет ВПЛ).
Куда обращаться?
- Сервисный центр ПФУ;
- Центр предоставления административных услуг (ЦНАП);
- К уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальной общины.
Как можно оформить субсидию онлайн
- Через портал "Дія"
- Веб-портал электронных услуг ПФУ,
- Через мобильное приложение ПФУ (для Android и IOS).
Какие нужны документы для получения субсидии
- Заявление о назначении субсидии
- Декларация о доходах и расходах, в которой, в том числе, декларируется состав домохозяйства;
- Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
- Справка о ВПЛ.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как украинцам оформить субсидию не выходя из дома в режиме онлайн. Опубликована детальная инструкция.