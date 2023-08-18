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Субсидії для ВПО: названі умови для отримання та перелік документів

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
ВПО можуть отримувати субсидії в Україні Новина оновлена 18 серпня 2023, 08:07
ВПО можуть отримувати субсидії в Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Оформити виплати можна також у режимі онлайн

Внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично мешкають у житловому приміщенні без укладання договору оренди, мають право на отримання житлової субсидії від держави. Для оформлення виплат потрібні певні документи.

Детально про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Зазначається, що в цьому випадку громадянам необхідно додати до заяви про призначення субсидії документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою (довідка про взяття на облік ВПО).

Куди звертатись?

  • Сервісний центр ПФУ;
  • Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • До уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Як можна оформити субсидію онлайн

  • Через портал "Дія"
  • Вебпортал електронних послуг ПФУ,
  • Через мобільний додаток ПФУ (для Android та IOS).

Які потрібні документи для отримання субсидії

  • Заява про призначення субсидії
  • Декларація про доходи та витрати, в якій, у тому числі декларується склад домогосподарства;
  • Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП)
  • Довідка про ВПО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям оформити субсидію, не виходячи з дому в режимі онлайн. Опубліковано детальну інструкцію.

Теги:
#Україна #Документи #Субсидії #ВПО