Субсидії для ВПО: названі умови для отримання та перелік документів

Оформити виплати можна також у режимі онлайн

Внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично мешкають у житловому приміщенні без укладання договору оренди, мають право на отримання житлової субсидії від держави. Для оформлення виплат потрібні певні документи.

Детально про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Зазначається, що в цьому випадку громадянам необхідно додати до заяви про призначення субсидії документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою (довідка про взяття на облік ВПО).

Куди звертатись?

Сервісний центр ПФУ;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

До уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Як можна оформити субсидію онлайн

Через портал "Дія"

Вебпортал електронних послуг ПФУ,

Через мобільний додаток ПФУ (для Android та IOS).

Які потрібні документи для отримання субсидії

Заява про призначення субсидії

Декларація про доходи та витрати, в якій, у тому числі декларується склад домогосподарства;

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП)

Довідка про ВПО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям оформити субсидію, не виходячи з дому в режимі онлайн. Опубліковано детальну інструкцію.