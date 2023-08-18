Субсидії для ВПО: названі умови для отримання та перелік документів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Оформити виплати можна також у режимі онлайн
Внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично мешкають у житловому приміщенні без укладання договору оренди, мають право на отримання житлової субсидії від держави. Для оформлення виплат потрібні певні документи.
Детально про це розповіли у Міністерстві соціальної політики України.
Зазначається, що в цьому випадку громадянам необхідно додати до заяви про призначення субсидії документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою (довідка про взяття на облік ВПО).
Куди звертатись?
- Сервісний центр ПФУ;
- Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- До уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.
Як можна оформити субсидію онлайн
- Через портал "Дія"
- Вебпортал електронних послуг ПФУ,
- Через мобільний додаток ПФУ (для Android та IOS).
Які потрібні документи для отримання субсидії
- Заява про призначення субсидії
- Декларація про доходи та витрати, в якій, у тому числі декларується склад домогосподарства;
- Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКВП)
- Довідка про ВПО.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям оформити субсидію, не виходячи з дому в режимі онлайн. Опубліковано детальну інструкцію.