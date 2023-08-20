Субсидію не призначать, якщо...: у ПФУ назвали важливу деталь щодо виплат

Є деякі нюанси, які варто врахувати під час подання заяви на отримання виплати

Державні виплати на комунальні послуги можуть отримувати лише деякі українці. Є список причин, з яких громадянам можуть відмовити у призначенні виплат або взагалі забрати їх.

Детально про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Так, позбутися субсидії можуть українці у тому випадку, якщо протягом року хтось із складу домогосподарства перед місяцем звернення за призначенням виплати здійснив покупку, сума якої перевищує 50 тисяч гривень.

Водночас кошти на оплату комуналки не отримають і ті, хто одноразово сплатив на суму 50 тисяч гривень будь-які роботи чи послуги. Однак це не стосується медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг відповідно до соціальної норми житла.

У разі оформлення кредиту на меншу суму, наприклад 10 платежів на 10 000 гривень, субсидія буде призначена.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть дізнатися про призначення субсидії або відмову в ній не виходячи з дому. У Пенсійному фонді дали детальне пояснення, як це зробити в режимі онлайн за кілька хвилин.