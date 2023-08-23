Из-за копеечного долга: кто из украинцев останется без субсидии

Кому из украинцев отменят субсидию в 2023 году

Не все украинцы в 2023 году смогут сохранить за собой получение субсидии. Если у человека будет задолженность по коммунальным услугам, то он лишится выплат.

Об этом заявила директор департамента Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире "Суспільного". По ее словам, речь идет о задолженности, превышающей 680 гривен за последние 3 месяца.

По словам представительницы Пенсионного фонда, ее ведомство отменит выплаты таким должникам, а назначить их снова смогут лишь в том случае, если они погасят задолженность. Еще один вариант выхода из ситуации — реструктуризация долга. В таком случае нужно будет предоставить договор о ее заключении.

Как известно, в Украине субсидии назначают тем домохозяйствам, расходы которых на коммуналку выше 15% среднемесячного совокупного дохода семьи. Такие правила действуют до завершения военного положения и будут действовать еще месяц после его отмены. В среднем размер субсидии на теплое время года не превышает 400 гривен, однако для каждого домохозяйства он будет рассчитываться индивидуально.

Ранее "Телеграф" писал о том, что о назначении субсидии можно узнать не выходя из дома.