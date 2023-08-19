Влияет ли покупка в рассрочку на назначение субсидии: разъяснение ПФУ

Помощь выплачивается тем, кто тратит на коммуналку больше 15% своего дохода

В Пенсионном фонде Украины пояснили, как покупка товара в рассрочку влияет на назначение жилищной субсидии.

В Telegram-канале ПФУ ответили на вопрос украинца, будет ли назначена субсидия, если претендент оформил оплату частями (10 платежей) на покупку общей стоимостью 10 тысяч гривен.

Специалисты Фонда пояснили, что помощь на оплату коммунальных услуг в этом случае будет назначена.

Причиной для отказа в субсидии являются покупки, сделанные членом домохозяйства на более крупную сумму. Была ли это рассрочка, или единовременный платеж, значения не имеет.

"Жилищная субсидия не назначается в случае, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед месяцем обращения за назначением жилищной субсидии (назначением жилищной субсидии без обращения) совершил покупку, в том числе товаров долгосрочного потребления, на сумму, которая на дату проведения сделки превышает 50 тыс. гривен", — пояснили в ПФУ.

Стоит отметить, что в связи с ростом тарифов на электроэнергию ожидается, что в новом отопительном сезоне в субсидиях будет нуждаться большее количество украинцев. До декабря планируется ввести механизм упрощенного обращения за помощью на оплату коммуналки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, по каким причинам украинцам отказывают в предоставлении субсидии.