Чи впливає покупка у кредит на призначення субсидії: роз’яснення ПФУ

Допомога виплачується тим, хто витрачає на комуналку понад 15% свого доходу

У Пенсійному фонді України пояснили, як купівля товару у кредит впливає на призначення житлової субсидії.

У Telegram-каналі ПФУ відповіли на запитання українця, чи буде призначено субсидію, якщо претендент оформив оплату частинами (10 платежів) на купівлю загальною вартістю 10 тисяч гривень.

Фахівці Фонду пояснили, що допомогу на оплату комунальних послуг у цьому випадку буде призначено.

Причиною відмови у субсидії є покупки, зроблені членом домогосподарства на більшу суму. Чи це була розстрочка, чи одноразовий платіж, значення не має.

"Житлова субсидія не призначається у разі, якщо будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії (призначенням житлової субсидії без обігу) здійснив купівлю, у тому числі товарів довгострокового споживання на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень", — пояснили у ПФУ.

Варто зазначити, що у зв’язку зі зростанням тарифів на електроенергію очікується, що в новому опалювальному сезоні субсидій потребуватиме більша кількість українців. До грудня планується запровадити механізм спрощеного звернення за допомогою на оплату комуналки.

Раніше "Телеграф" розповідав, з яких причин українцям відмовляють у наданні субсидії.